Крупная партия гашиша изъята на литовско-белорусской границе

В результате досмотра из бака Opel Insignia извлечено 29 брикетов со спрессованным веществом темно-коричневого цвета. Вещество направлено на экспертизу в Лидский межрайонный отдел управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Эксперты подтвердили, что это гашиш. Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Виновному теперь грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Александр Хвисевич, заместитель начальника Гродненской региональной таможни