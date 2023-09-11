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Крупная партия гашиша изъята на литовско-белорусской границе
На литовско-белорусской границе изъяли крупную партию гашиша. По документам литовский перевозчик ввозил через пункт пропуска "Бенякони" на территорию ЕАЭС два автомобиля - BMW X5 и Opel Insignia. Но во время дополнительной проверки грузовика, в котором перевозились машины, таможенники обнаружили 38 кг гашиша. Наркотик был спрятан в баке легковой машины.
В результате досмотра из бака Opel Insignia извлечено 29 брикетов со спрессованным веществом темно-коричневого цвета. Вещество направлено на экспертизу в Лидский межрайонный отдел управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Эксперты подтвердили, что это гашиш. Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Виновному теперь грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
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