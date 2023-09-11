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Крупная партия гашиша изъята на литовско-белорусской границе

На литовско-белорусской границе изъяли крупную партию гашиша. По документам литовский перевозчик ввозил через пункт пропуска "Бенякони" на территорию ЕАЭС два автомобиля - BMW X5 и Opel Insignia. Но во время дополнительной проверки грузовика, в котором перевозились машины, таможенники обнаружили 38 кг гашиша. Наркотик был спрятан в баке легковой машины.

В результате досмотра из бака Opel Insignia извлечено 29 брикетов со спрессованным веществом темно-коричневого цвета. Вещество направлено на экспертизу в Лидский межрайонный отдел управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Эксперты подтвердили, что это гашиш. Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Виновному теперь грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Александр Хвисевич, заместитель начальника Гродненской региональной таможни

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