Крупная партия вейпов изъята в Бобруйске. Спекулянтом оказался 56-летний местный житель. В ассортименте были никотиновые жевательные смеси, электронные сигареты, а также комплектующие к ним. Всего оперативники изъяли почти 1400 единиц товара. Общая стоимость составила около 45 тысяч рублей. Покупателей мужчина находил в социальных сетях, а привлекала пользователей низкая цена.