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Крупная партия вейпов изъята в Бобруйске
Крупная партия вейпов изъята в Бобруйске. Спекулянтом оказался 56-летний местный житель. В ассортименте были никотиновые жевательные смеси, электронные сигареты, а также комплектующие к ним. Всего оперативники изъяли почти 1400 единиц товара. Общая стоимость составила около 45 тысяч рублей. Покупателей мужчина находил в социальных сетях, а привлекала пользователей низкая цена.
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