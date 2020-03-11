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Крупнейшую партию самогонной браги изъяла милиция в Молодечненском районе
Без малого 18 тонн суррогата бутлегер хранил в хозяйственной постройке. Брага «выхаживала» в 27 полимерных емкостях. На момент, когда правоохранители посетили алкоусадьбу, готового продукта не было, зато самогонной браги было в достатке. Сообщается, что хозяин цеха - 47-летний сельчанин, производство он оборудовал на участке знакомого. Предположительно, выход готового продукта из найденного сырья составил бы не менее 800 литров. По словам владельца усадьбы, спиртное он готовил для себя. Но, как отметили в милиции, в прошлом и сам мужчина, и его приятель, их давние знакомые большие специалисты в области самогоноварения.
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