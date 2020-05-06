Крупное ДТП под Оршей - водителю грузовика понадобилась помощь спасателей

Сообщение об аварии поступило на горячую линию сегодня в 7 утра. На трассе Витебск - Гомель "мерседес" съехал в кювет. Машина после этого опрокинулась, а ее шофер оказался заблокирован в кабине. Бойцы МЧС при помощи специального оборудования деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести.