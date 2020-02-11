Крупное производство под прикрытием организовал 18-летний житель Гродно

Юноша занимался изготовлением самогона. Свой завод он разместил в лесу в Гродненском районе. Производственные мощности включали в себя непосредственно сам аппарат, бензогенератор и насос для подачи воды, которая поступала из водоема, расположенного рядом. По информации милиции, на подобном заводе можно было перерабатывать большие объемы браги.