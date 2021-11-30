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Крупную партию лекарств пытались скрыть от таможенного оформления при ввозе на территорию ЕАЭС

Крупную партию лекарств пытались скрыть от таможенного оформления при ввозе на территорию ЕАЭС. Грузовой автомобиль Mercedes-Benz следовал из Словакии в Россию.

Согласно документам, представленным брестским таможенникам, в машине были лекарственные препараты. Однако их фактическое количество на треть превышало заявленное - почти 110 тысяч упаковок оказались "лишними". Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на 100 тысяч рублей.

Предварительная стоимость незадекларированного товара составила свыше 430 тысяч белорусских рублей.

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