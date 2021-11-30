Крупную партию лекарств пытались скрыть от таможенного оформления при ввозе на территорию ЕАЭС. Грузовой автомобиль Mercedes-Benz следовал из Словакии в Россию.

Согласно документам, представленным брестским таможенникам, в машине были лекарственные препараты. Однако их фактическое количество на треть превышало заявленное - почти 110 тысяч упаковок оказались "лишними". Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на 100 тысяч рублей.