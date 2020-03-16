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Крупную партию янтаря пытался незаконно вывезти из Польши белорус
Скрытый груз накануне обнаружили польские таможенники в пункте пропуска "Тересполь". Тайником был оборудован автомобиль Chevrolet. О том, что машину нужно проверить более пристально, стражам границы подсказала служебная собака по кличке Меццо. Как выяснилось во время углубленного досмотра, 16 килограммов янтаря были спрятаны в крыле, дверцах и других тайниках. По информации польских таможенников, солнечные камни не превышали диаметр 7-8 миллиметров, но несмотря на это их стоимость оказалось весьма приличной. Партия янтаря оценена в 20 с половиной тысяч долларов.
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