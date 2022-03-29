От стальных щеток до фасадных полотен - крупные партии незаявленных товаров обнаружены в большегрузах, следовавших из Литвы. Сразу четыре попытки контрабанды пресекли гродненские таможенники. Во время проверки выяснилось, что водной из литовских машин "лишними" оказались порядка тысячи щеток из стали, а также комплектующие для дрели. В другом случае декларант не заявил более 800 единиц трансмиссионного масла и других жидкостей для авто.



Сведения о товарах в документах отсутствовали и у двух перевозчиков, один из которых также оказался литовским.У него обнаружено почти 3 тонны незаявленных фасадных полотен МДФ, более 20 выхлопных систем и 800 единиц рекламной продукции.