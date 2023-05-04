Крупный лесной пожар произошел в Бегомльском лесхозе

Крупный лесной пожар тушили накануне в Бегомльском лесхозе. Предварительно установлено, что горело площадь в 9 гектаров. На ликвидацию были задействованы силы и ресурсы трех лесхозов: Бегомльского, Глубокского и Борисовского.