Крупный пожар в Светлогорском районе унес жизнь человека

Сообщение о ЧП на пульт МЧС поступило в ночь с субботы на воскресенье. Огонь полностью поглотил и жилое строение и стоявший по близости сарай. Внутри дома обнаружен брат хозяйки, мужчина на тот момент уже не подавал признаков жизни. Стихия уничтожила кровлю, потолочное перекрытие и интерьер внутри дома и полностью - хозпостройку. Основная версия трагедии - неосторожное обращение с огнем.