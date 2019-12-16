ЧПЗона X

Крупный пожар в Светлогорском районе унес жизнь человека

Сообщение о ЧП на пульт МЧС поступило в ночь с субботы на воскресенье. Огонь полностью поглотил и жилое строение и стоявший по близости сарай. Внутри дома обнаружен брат хозяйки, мужчина на тот момент уже не подавал признаков жизни. Стихия уничтожила кровлю, потолочное перекрытие и интерьер внутри дома и полностью - хозпостройку. Основная версия трагедии - неосторожное обращение с огнем.

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