Кто поджог BMW и Volkswagen?

Три автомобиля горели за прошедшие сутки в Гомеле. 2 ноября вечером спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Быховской. В результате повреждены моторный отсек, покрытие капота и лобовое стекло легкового "ровера". Предварительно, специалисты говорят, что механическое разрушение деталей могло стать причиной ЧП. А сегодня ночью на пульт 101 поступила информация, что по улице Косарева горят две машины - БМВ и "фольксваген". Есть вероятность, что это поджог. У автомобилей пожара повреждены моторные отсеки, покрытие и салоны.