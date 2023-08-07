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Курьер службы доставки быстрого питания в Минске развозил не только еду

Развозил не только еду, но и наркотики. Курьер службы доставки быстрого питания задержан по подозрению в наркоторговле. Как показала проверка, парень после основной работы раскладывал закладки на территории столицы. Дома у задержанного оперативники нашли марихуану.

Мужчина по заданию куратора наркомаркета получал крупные партии наркотика, делил на более мелкие дозы и раскладывал по тайникам.
Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска

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