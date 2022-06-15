Курьера телефонных аферистов задержали милиционеры

В поиске легких денег устроился на работу к мошенникам. Курьера телефонных аферистов задержали накануне милиционеры. Информацию о подработке 26-летний житель столицы нашел в интернете. В милиции говорят: фигурант знал о том, чем именно предстоит заниматься, но ради легкой наживы согласился.