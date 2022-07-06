Курьеры телефонных аферистов задержаны в Минске

Это было их показательное, но последнее выступление… В столице задержаны курьеры телефонных аферистов, это двое россиян - 30 и 40 лет. Сыщики говорят, что приехали гастролеры в Беларусь целенаправленно - для совершения преступлений. Изначально по заданию нанимателя они контролировали работу курьеров. Тех, кому пенсионеры передавали деньги, а после сами стали посыльными. За несколько дней мужчины забрали пакеты с наличкой у троих жителей столицы. Одна из потерпевших, 84-летняя женщина, передала мошенникам почти 23 тысячи долларов.