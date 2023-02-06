Курсант Военной академии и его друг вытащили из огня односельчанина в Пинском районе

Их учат помогать и защищать - в нужный момент, не растерявшись, они бросились на помощь. Курсант Военной академии вытащил из огня односельчанина в Пинском районе. В борьбе со стихией помог его приятель, тоже из военного вуза. Смелым поступком парней теперь гордятся не только их близкие - буквально на следующий день после ЧП новость облетела практически всю страну.

Пример, действительно, достойный внимания.

Парень учится на втором курсе факультета внутренних войск, но, будучи на каникулах у себя дома в родной деревне Лыще, что в Пинском районе, по счастливой случайности должен был оказаться рядом с местом, где едва не случилась трагедия: в соседском доме вспыхнул огонь.

Входную дверь пришлось выбить ногой. Из жилища стали выбиваться густые клубы дыма. Но даже это парня не остановило. Да и времени для раздумий не было - он первым прибежал на место ЧП и на тот момент был единственным, кто мог помочь человеку за дверью. Сделав решительный шаг, молодой человек оказался внутри горящего дома.

Егор Пригодич, курсант 2 курса факультета внутренних войск Военной академии Беларуси: Набравшись кислорода, под адреналином, заполз в дом, услышал захлебывания мужчины. Состояние его было уже без телодвижений, только дышал. Начал вытаскивать на улицу. Подбежал отец, позвонили в МЧС и приступили самостоятельно к тушению пожара.

На помощь Егор позвал своего приятеля - тоже курсанта Военной академии - 25-летнего Ивана. Общими усилиями они тушили разбушевавшееся пламя, которое успело охватить весь дом, вплоть приезда пожарных расчетов. 57-летнего хозяина с ожогами и отравлением дымом медики забрали в больницу. Что спровоцировало возгорание, предстоит разобраться специалистам. Тем временем будущие офицеры продолжают свой заслуженный отдых и набираются сил для новых смелых поступков.