Личная неприязнь стала поводом для нападения на магазин в Барани

Шел мстить, но на пути стала закрытая дверь. В Оршанском районе сыщики задержали местного жителя за нападение на магазин в Барани. О том, что кто-то крушит торговый объект, в милицию сообщил его владелец. На месте происшествия оперативники нашли орудие преступления - молоток лежал внутри помещения. А после просмотра записей с камер видеонаблюдения быстро вычислили и задержали предполагаемого дебошира.

Им оказался 39-летний неработающий местный житель. Из-за личной неприязни к владельцу магазина мужчина решил с ним разобраться. Для храбрости он употребил спиртное, взял молоток и пошел мстить оппоненту. Подошел к магазину, но дверь была заперта. Тогда подозреваемый стал наносить молотком удары по ней. После нескольких ударов орудие выпало из рук. Затем мужчина отправился домой, где и был задержан милицией. Теперь владелец магазина подсчитывает убытки, а в отношении нападавшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.