Личность погибшего человека на пожаре в Дубровенском районе еще не установлена

Сегодня ночью на месте тушения дома спасатели обнаружили труп мужчины. В службу спасения поступил звонок, что горит дом в деревне Рыбалтово. Когда расчеты спасателей были на месте, строение уже грело открытым пламенем, рухнули крыша и перекрытия. Известно, что хозяйки дома не было. На момент ЧП она была в Дубровно. И как сообщается, в ходе тушения под обрушившимися конструкциями обнаружен труп мужчины, кто он, и что делал в чужом доме, неизвестно. По данному факту проводится проверка, одна из версий ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.