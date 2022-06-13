Установлена личность женщины, похитившей продукты у 85-летней бабушки в Борисове

Думала - кто-то забыл. Личность женщины, похитившей у борисовской пенсионерки продукты, установлена. Напомним, инцидент (о нем мы рассказывали в нашей программе) произошел в одном из магазинов города Борисова. 85-летняя бабушка, купив продукты, отвлеклась и оставила корзинку возле камеры хранения. Неизвестная женщина переложила в свою сумку продукты из корзинки пенсионерки, пока та ненадолго отвернулась. 60-летняя похитительница нашлась в столице, где она проживает.