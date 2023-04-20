Лидчанка под различными предлогами одалживала у знакомых деньги, а возвращать их не собиралась

Игры на доверии близких и друзей принесли жительнице Лиды сначала немалый доход, а после и крупные проблемы. СК рассказал подробности уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, 64-летняя местная жительница с 2010 по 2014 год под различными предлогами одалживала у знакомых деньги. Предлоги разные, один из главных - суммы нужны были якобы на развитие бизнеса. Правда, сама бизнесвумен возвращать долги вовсе не собиралась. Известно о 35 жертвах аферистки. Многие передавали ей деньги не раз, некоторые даже кредиты оформляли в ее интересах. То, что у дамы бизнес есть, люди знали, потому в честности женщины не сомневались. Последняя же уверяла, мол, все обязательства она будет исполнять. Помимо этого, аферистка, являясь учредителем и собственником частной компании, составляла липовые справки о зарплате, чтобы людям было проще получить кредит для нее. В ходе следствия установлено, что всего составлено не менее 28 подложных документов.