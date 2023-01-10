Лишил зрения сторожа за просьбу покинуть базу отдыха

Суд Солигорского района огласил приговор 34-летнему мужчине, который сделал инвалидом местного пенсионера. Эту историю мы рассказывали не единожды, на момент ЧП и когда начался суд. Июльским вечером на популярном платном водоеме компания отмечала день рождения. В конце веселья ближе к полуночи на базе остались лишь мужчина с сожительницей. Сделанное замечание 59-летнего сторожа не понравилось отдыхающему, в пьяном угаре мужчина устроил драку. Наутро подозреваемого задержали, он был в сильном алкогольном опьянении. На суде мужчина не смог назвать причину такой агрессии. Многие обстоятельства ночного инцидента обвиняемый попросту не помнит. Не смог он назвать и причину конфликта. Несмотря на это, 34-летний житель Солигорска полностью признал свою вину, как итог обвинительный приговор.