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Лишил зрения сторожа за просьбу покинуть базу отдыха
Суд Солигорского района огласил приговор 34-летнему мужчине, который сделал инвалидом местного пенсионера. Эту историю мы рассказывали не единожды, на момент ЧП и когда начался суд. Июльским вечером на популярном платном водоеме компания отмечала день рождения. В конце веселья ближе к полуночи на базе остались лишь мужчина с сожительницей. Сделанное замечание 59-летнего сторожа не понравилось отдыхающему, в пьяном угаре мужчина устроил драку. Наутро подозреваемого задержали, он был в сильном алкогольном опьянении. На суде мужчина не смог назвать причину такой агрессии. Многие обстоятельства ночного инцидента обвиняемый попросту не помнит. Не смог он назвать и причину конфликта. Несмотря на это, 34-летний житель Солигорска полностью признал свою вину, как итог обвинительный приговор.
Врачи не смогли восстановить зрение Юрию Хроловичу. Сложная операция помогла лишь собрать воедино второй глаз. В связи с утратой зрения мужчина теперь инвалид. Сам пострадавший заявил, что он лишь сделал замечание человеку на нецензурную брань. А услышав в ответ оскорбления и в свой адрес, удалился, чтобы не вступать в конфликт. Спустя некоторое время обидчик внезапно напал на пенсионера.
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