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Литовские пограничники нашли в машине белоруса два тайника с контрабандными сигаретами

Наш соотечественник перевозил 270 пачек "НЗ Голд" в конструктивных особенностях багажника и запасного колеса. Теперь житель нашей страны может быть не только оштрафован, но и лишен автомобиля. Как сообщает пограничная служба Литвы, "Ровер" 32-летнего мужчины был доставлен в Друскининкай для углубленного досмотра, где и нашелся тайный груз. За контрабанду белорусу грозит штраф до 4000 евро. Водителя отпустили, ему вручена повестка о явке в суд. Автомобиль и груз остались на литовской стороне.

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