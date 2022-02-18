Лицеист задержан в Гомельской области за изготовление порно

Некоторые соглашались не только на фотографии. При просмотре его аккаунтов стало ясно, что некоторые свои утехи, в том числе и с несовершеннолетними, он снимал на телефон и неоднократно распространял в социальной сети. Следователями в отношении лицеиста возбуждено сразу несколько уголовных дел. В частности, по неоднократным фактам развратных действий, за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера, в том числе с изображением несовершеннолетнего.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области