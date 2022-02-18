ЧПЗона X

Лицеист задержан в Гомельской области за изготовление порно

19-летний лицеист задержан за изготовление порно в Гомельской области. По данным милиции, учащийся речицкого лицея в соцсетях знакомился с девушками младше него, входил в доверие, просил выслать обнаженные фото, а после звал на интим-свидания.

Некоторые соглашались не только на фотографии. При просмотре его аккаунтов стало ясно, что некоторые свои утехи, в том числе и с несовершеннолетними, он снимал на телефон и неоднократно распространял в социальной сети. Следователями в отношении лицеиста возбуждено сразу несколько уголовных дел. В частности, по неоднократным фактам развратных действий, за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера, в том числе с изображением несовершеннолетнего.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все