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Ливень и град на выходных обрушились на Добруш, в Гродно мощный ливень затопил некоторые улицы
Ливень и град на выходных обрушились на Добруш. Стихия бушевала недолго, однако оставила после себя след. Потоки воды размыли участок набережной. Часть бетонных плит и ограждения набережной подмыло, они обрушились. А на улице Гагарина сильный ветер опрокинул рекламный щит. Большая вода была и на территории детского сада.
Непогода накануне пришла и в Гродно. Мощный ливень буквально затопил некоторые улицы областного центра.
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