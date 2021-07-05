Ливень и град на выходных обрушились на Добруш, в Гродно мощный ливень затопил некоторые улицы

Ливень и град на выходных обрушились на Добруш. Стихия бушевала недолго, однако оставила после себя след. Потоки воды размыли участок набережной. Часть бетонных плит и ограждения набережной подмыло, они обрушились. А на улице Гагарина сильный ветер опрокинул рекламный щит. Большая вода была и на территории детского сада.