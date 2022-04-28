Ловля рыбы во время нерестового запрета грозит уголовным делом

Ловили рыбу во время нерестового запрета - в Березовском районе инспекторы природоохраны задержали мужчину, который рыбачил сетями. Его улов составил 170 особей. Причиненный природе вред во время нереста исчисляется в тройном размере - он превысил 35 тысяч рублей. За незаконный улов, повлекший ущерб в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.



Еще двух браконьеров задержали в Дрогичинском районе. Теперь 80 рыб, пойманных сетью, обернутся для фигурантов также крупным штрафом и уголовным делом.