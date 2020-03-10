Лучшие практики и методики на вооружении белорусских экспертов

Сегодня в Минске открылся уникальный практический и учебный центр судебной психиатрии. Его особенность в том, что тут собраны специалисты в области судебной психологии, культурологии, психиатрии со всей страны, отметил глава ведомства Андрей Швед. По сути это многофункциональный комплекс, который позволяет обучать будущих специалистов, повышать их квалификацию, а также проводить исследования по делам о распространении порнографии, в том числе детской, психофизиологические экспертизы, исследования по гражданским делам. Основной же упор сделан на работу с детьми. Возможно, это своего рода отечественное профайлинговое агентство.