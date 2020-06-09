Любовь к автомобильной марке довела двух жителей Новополоцка до криминала

В Витебской милиции рассказали подробности дела о краже запчастей с машин БМВ. Установлено, что двое мужчин 30 и 25 лет были большими фанатами немецкой марки и очень тщательно следили за состоянием и внешним видом своих авто. Когда же на машине одного из них отвалился логотип, то его попросту решили взять с чужого авто. Для этого приятели отправилась в областной центр.



Украденные детали к этому времени уже красовались на автомобилях подозреваемых. Правда, сейчас детали придется вернуть. Более того, теперь новополочанам придется ответить и перед законом - возбуждено уголовное дело.



