Лжебизнесмены задержаны в Гомельской области - ущерб от их деятельности превысил 3 млн рублей

Мужчины создавали фирмы на подставных лиц из России, от их имени получали товар, который продавали, а деньги присваивали. В настоящий момент известно о заключении сделок на сумму свыше 3 млн рублей. Прокуратурой Житковичского района возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Проводится дальнейшая работа по установлению всех фактов их противоправной деятельности.

Виктор Евстафьев, начальник отдела УБЭП УВД Гомельской области