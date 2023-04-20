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Лжебизнесмены задержаны в Гомельской области - ущерб от их деятельности превысил 3 млн рублей

Лжебизнесмены задержаны в Гомельской области. Ущерб от их деятельности превысил 3 млн белорусских рублей.

По информации МВД, под видом сделки с предприятием из Житковичского района коммерсанты взяли продукции на 245 тыс. рублей. Товар реализовали, а с производителем не рассчитались. Как выяснилось позже, от действий аферистов также пострадали госпредприятия, частные компании и фермеры.

Мужчины создавали фирмы на подставных лиц из России, от их имени получали товар, который продавали, а деньги присваивали. В настоящий момент известно о заключении сделок на сумму свыше 3 млн рублей. Прокуратурой Житковичского района возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Проводится дальнейшая работа по установлению всех фактов их противоправной деятельности.
Виктор Евстафьев, начальник отдела УБЭП УВД Гомельской области

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