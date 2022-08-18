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Махинации с авто: покупал в рассрочку, но платить не собирался
В Бресте задержали местного жителя за махинации с авто. Так, в милицию поступило более 20 заявлений пострадавших от действий афериста. Во всех случаях схема была одинаковой: парень находил в интернете объявления о продаже авто, договаривался о покупке в рассрочку (на месяц-два), забирал машину, но не платил. Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый мужчина. Что примечательно, брестчанин давал расписки и в большинстве случаев даже не брал документы на авто (якобы до полного расчета), что и подкупало продавцов.
Фигурант арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество. Устанавливаются все эпизоды его деятельности. Если вам известно о подобных фактах или вы стали жертвой афериста, сообщите об этом по телефону 102.
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