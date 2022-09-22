Махинации с зарплатами - раскрыта схема хищений на одном из сельхозпредприятий

Более трех лет завышали себе выплаты. Общий ущерб свыше 65 тысяч рублей. Милиция Минской области раскрыла схему хищений на одном из сельхозпредприятий. Оперативники БЭП выяснили, что руку к махинациям приложили заместитель главного бухгалтера организации и ее подчиненные. Они направляли в обслуживающие банки завышенные сведения о размере своих зарплат, а также незаконно начисляли отпускные (подробности в видео).