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Мальчик с мамой пошли за грибами в Минском районе, ребенок потерялся

Поиски ребенка, который потерялся в лесу, завершились в течение часа. В 15:00 спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь. Мальчик 2011 года рождения, который пошел в лес за грибами вблизи агрогородка Колодищи Минского района с мамой, потерялся. Женщина отвлеклась и упустила сына из вида, связь с ним поддерживалась. Для поисков привлекалось 8 единиц техники МЧС. И уже в 16:01 ребенка вывели из леса спасатели и передали родителям.

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