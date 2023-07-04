Мальчик с мамой пошли за грибами в Минском районе, ребенок потерялся

Поиски ребенка, который потерялся в лесу, завершились в течение часа. В 15:00 спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь. Мальчик 2011 года рождения, который пошел в лес за грибами вблизи агрогородка Колодищи Минского района с мамой, потерялся. Женщина отвлеклась и упустила сына из вида, связь с ним поддерживалась. Для поисков привлекалось 8 единиц техники МЧС. И уже в 16:01 ребенка вывели из леса спасатели и передали родителям.