Малыш надел на голову горшок и не смог снять, шестилетняя девочка подожгла мешок с вещами - чем закончились детские шалости, в отчете спасателей

О происшествиях по линии МЧС - последние новости у Александра Камовича.

Детская шалость привела к пожару в Бобруйском районе. Так, накануне вечером в службу МЧС от очевидца поступило сообщение о ЧП пожаре в поселке Туголица. Горела хозяйственная постройка. Спасатели не дали огню переброситься на жилой дом, а вот сарай полностью уничтожен. Как выяснилось, в этот день родители отлучились по делам, а за четверыми малолетними детьми присматривал дядя. В руках шестилетней девочки оказались забытые взрослыми спички. Малышка нашла в сарае мешок с вещами и подожгла их. Когда огонь стал распространяться по помещению, испуганная девочка убежала из сарая и никому ничего не рассказала. Дядя обнаружил пожар, когда хозпостройка уже пылала.

На пожаре в Узденском районе погиб мужчина. Сегодня утром спасатели выезжали в деревню Жачково. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Работники МЧС в жилой комнате обнаружили погибшего мужчину. В результате пожара уничтожена кровля, дом выгорел изнутри. Среди рассматриваемых версий ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.

Непотушенная сигарета так же могла стать причиной пожара в Мостовском районе. Там накануне горел частный дом. Приехавшие на вызов в деревню Понижаны пожарные расчеты застали дом, объятый пламенем. При проведении разведки в одной из комнат под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили погибшим хозяина дома. Огнем уничтожено имущество, перекрытие и кровля, повреждены стены.

В эту же ночь в деревне Голубы горел сарай. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив его распространения на другие строения. Однако спасти хозпостройку не удалось, огонь полностью ее уничтожил. Что привело к возгоранию - устанавливают специалисты.

Бойцы МЧС спасли женщину на пожаре в Бресте. Горел двухквартирный дом. Спасатели вошли в здание и в задымленной комнате нашли пенсионерку - она была без сознания. Женщину вынесли на чистый воздух и передали медикам. Спасенную доставили в больницу. Предположительно, к пожару привела оставленная без присмотра на электроплите пища.