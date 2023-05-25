Марихуану консервировал в банки - минчанин задержан за хранение наркотиков

Вместо огурцов консервировал марихуану. За хранение наркотиков задержан столичный коммерсант. 52-летний мужчина у себя дома организовал помещение по выращиванию каннабиса. У него изъято свыше 11 граммов марихуаны, которую он законсервировал в банке. Задержанный пояснил, что выращивал зелье для собственного потребления.