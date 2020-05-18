Марки с ЛСД выявили таможенники в почтовом отправлении из Евросоюза

Марки с ЛСД выявили минские таможенники в одном почтовом отправлении, прибывшем в Беларусь из Евросоюза. Обнаружили наркотик благодаря кинологической службе. Во время досмотра одного из международных почтовых отправлений в пункте "Аэропорт Минск-2" обнаружили опасное психотропное вещество. В посылке находились марки из цветной перфорированной бумаги, пропитанные лизергидом. Они были отправлены на адрес жителя Минска. То, что посылка действительно с наркотиком, подтвердили и эксперты. По данному факту возбуждено уголовное дело.