Брестские таможенники пресекли ввоз находящегося в международном розыске автомобиля

Автомобиль Toyota Rav4, находящийся в международном розыске, нашли брестские таможенники. Машину пытались ввезти нелегально через границу в Беларусь. Грузовой Mercedes, на котором везли внедорожник, следовал через пункт пропуска "Козловичи" из Германии. Во время проверки документов и машины таможенники обнаружили неточности с VIN-номером авто.