Брестские таможенники пресекли ввоз находящегося в международном розыске автомобиля
Автомобиль Toyota Rav4, находящийся в международном розыске, нашли брестские таможенники. Машину пытались ввезти нелегально через границу в Беларусь. Грузовой Mercedes, на котором везли внедорожник, следовал через пункт пропуска "Козловичи" из Германии. Во время проверки документов и машины таможенники обнаружили неточности с VIN-номером авто.
Согласно заключению эксперта, было установлено, что первоначальный идентификационный номер подвергался видоизменению. Toyota Rav4 оценочной стоимостью порядка 128 тыс. белорусских рублей изъята. Брестской таможней по данному факту начат административный процесс.
Санкцией статьи предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей с конфискацией или без конфискации. А вот чья это автомашина и кто инициатор розыска - не уточняется.