Масло и творог изъяли правоохранители на одном из рынков Минского района

На честном слове. Продукцию без документов, подтверждающих ее безопасность и качество, изъяли правоохранители на одном из рынков Минского района. Речь идет о молочке - масло и творог. Как выяснили оперативники, продукцию на торговую площадку поставлял житель Витебской области. Необходимых документов на товар не было. В качестве субъекта хозяйствования мужчина зарегистрирован не был. Продукцию закупал в России, а после распродавал уже индивидуальным предпринимателям на рынке в Беларуси. У фигуранта изъята партия весом более тонны на сумму около 3 300 рублей. По данным милиции, он также привозил и реализовывал контрафактное масло "Брест-Литовское". Еще и в торговых павильонах изъято около 3 тонн продукции на сумму около 8 тысяч рублей. Мониторинг качества масла "Брест-Литовское" проводил представитель компании-производителя. Он отметил, что это контрафактный продукт. В отношении поставщика молочки составлены административные протоколы. Индивидуальных предпринимателей также ждет штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.