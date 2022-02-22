Массовая авария на МКАД - столкнулись 8 автомобилей

На МКАД столкнулись 8 автомобилей. Инцидент произошел накануне. По информации ГАИ, водитель автомобиля "фольксваген" ехал по внешнему кольцу МКАД и в районе 19-го км из-за несоблюдения дистанции столкнулся с другой легковушкой. А дальше по цепочке - перестроения, удары.



В аварию попал даже грузовик. Двоих человек доставили в больницу - это водитель и пассажир одной из машин.