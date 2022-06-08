Мать четверых детей организовала убийство бывшего мужа вместе с сожителем и 15-летним сыном

В Бресте суд вынес приговор троице из Ивановского района. По версии следствия, на преступление женщина пошла, чтобы улучшить материальное положение - получать пенсию по случаю потери кормильца.

Страшную историю пришлось пережить вновь родственникам. Какой вердикт вынесла Фемида, знает Владимир Королев.

Несколько лет назад 33-летняя жительница Ивановского района овдовела. Обвиняемая стала получать пенсию по случаю потери кормильца. Спустя время женщина вновь вышла замуж, где в браке родила троих детей. Счастья у молодоженов длилось недолго.

Вскоре новый супруг стал пить и избивать жену и детей, за что дважды привлекался к уголовной ответственности. Женщина развелась с ним и стала жить с новым мужчиной, а бывшего мужа обязала выплачивать алименты. Мама четверых детей и ее сожитель изредка работали, а значит нуждались в деньгах. По версии следствия, в какой-то момент женщина решила убить своего бывшего мужа, чтобы получать пенсию по случаю потери кормильца еще на троих детей. Свою бизнес-модель жительница Ивановского района рассказала сожителю и 15-летнему сыну.

Бывший муж периодически звонил, нередко в этот момент он был пьян. Так произошло и в роковой день. Мужчина попросил отвезти его к матери. Старший сын поехал вместе с ней, прихватив с собой нож, а сожитель с кочергой подсел по дороге. В лесу жертву заставили выйти, 41-летний мужчина избил потерпевшего кочергой по голове, а 15-летний юноша нанес отчиму не менее четырех ножевых ранений. Раны оказались смертельными. Позже троица выбросила тело мужчины в реку. Дома фигуранты постирали одежду и тщательно вымыли автомобиль. Труп мужчины в водах Ясельды спустя 4 дня нашли рыбаки. Задержать злоумышленников было делом времени. Как итог – обвинительный приговор.