Мать дважды ударила сына ножом в живот - конфликт родственников в Барановичах едва не закончился трагедией

В Барановичах конфликт матери с сыном едва не закончился трагедией. 58-летняя местная жительница, будучи пьяной, ударила отпрыска ножом в живот, причем дважды. Со слов хозяйки квартиры, ссора произошла на почве ежедневного пьянства сына. Вот и в тот день 36-летний мужчина с самого утра устроил скандал, в какой-то момент он толкнул женщину на пол и угрожал расправой. Наряд Департамента охраны задержал мать, медики доставили мужчину в больницу для оказания помощи.