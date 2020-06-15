В Пуховичском районе мать успела спасти сына, но не смогла помочь мужу - и утонула сама. Супружеская пара погибла на берегу водоема в деревне Узляны в Пуховичском районе. По информации СК, отец с маленьким сыном поплыли кормить лебедей. В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо, и он ушел под воду. На помощь в воду бросилась его 37-летняя супруга. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть. Без признаков жизни из воды ее достали очевидцы, прибежавшие на помощь мальчику. В ходе поисковых мероприятий тело мужчины из воды извлечено сотрудниками ОСВОД.



