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Mazda в кювете, водитель в больнице

Еще одна авария в Гродно. Там накануне около 11 вечера 23-летний водитель Mazda во время движения отвлекся от управления и съехал на правую по ходу движения обочину. В дальнейшем машина въехала в дерево. В результате аварии шофера с переломом кисти, ушибами позвоночника и грудной клетки госпитализировали. Причины и иные обстоятельства выясняют.

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