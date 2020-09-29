Mazda в кювете, водитель в больнице

Еще одна авария в Гродно. Там накануне около 11 вечера 23-летний водитель Mazda во время движения отвлекся от управления и съехал на правую по ходу движения обочину. В дальнейшем машина въехала в дерево. В результате аварии шофера с переломом кисти, ушибами позвоночника и грудной клетки госпитализировали. Причины и иные обстоятельства выясняют.