Три человека пострадали в результате пожара в Гомельском районе, среди них двое детей. О происшествии спасатели получили информацию ночью. Женщина сообщила, что огонь вспыхнул в жилом доме в агрогородке Еремино. Когда бойцы МЧС приехали на место, пламя полыхало на втором уровне здания, а жильцы были уже на улице. В постройке живет семейная пара с двумя детьми. Последние пострадали во время пожара, также травмирована была и их мать. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, термоингаляционная травма» женщину с детьми отвезли в больницу. Огонь повредил имущество и потолок на втором этаже. Предположительно, стихия могла разыграться из-за нарушения правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.