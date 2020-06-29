МЧС спасло щенка из канализационной трубы и собаку из заброшенного колодца

Попали в западню. Спасатели помогли мужчине достать любимца из ловушки. Щенок застрял в канализационной трубе на глубине трех метров. Чтобы вызволить четвероногого, работникам МЧС пришлось вскрыть бетонную стяжку. Чего не сделаешь ради питомцев.



Помощь в спасении понадобилась хозяевам еще одной собаки. Она упала в заброшенный колодец на глубину два с половиной метра. Бойцы МЧС вооружились лестницей, веревкой и вытащили бедолагу. Питомцы не пострадали.



