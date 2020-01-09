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Медики продолжают бороться за жизнь 23-летнего жителя Костюковичей
Врачи оценивают состояние парня как тяжелое. В новогоднюю ночь мужчина пригласил в гости друга. Во время застолья между ними разгорелся конфликт, в результате чего хозяин избил приятеля. Парень затаил обиду, ушел домой и вернулся обратно с канистрой бензина. Как только ему вновь открыли дверь, в голову обидчика полетела горящая канистра. Обжигающая жидкость быстро растеклась по телу, нанося тяжелые ожоги. Спас молодого человека отец. Мужчина вовремя потушил пламя и вызвал медиков. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью". Он задержан.
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