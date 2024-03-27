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Медработник ликвидировала пожар в поликлинике, на пожаре спасен хозяин квартиры, нога ребенка застряла в колесе велосипеда - обзор ЧП
Работники МЧС спасли хозяина квартиры на пожаре. Инцидент в деревне Мокрое в Пружанском районе. Огнеборцам позвонили соседи. Когда спасатели приехали на место, в квартире на первом этаже двухэтажного дома стоял плотный дым. Как выяснилось, внутри мог быть человек. Мужчину, это хозяин апартаментов, нашли в одной из комнат и вынесли на свежий воздух. После его госпитализировали. Огонь уничтожил мебель, повредил внутреннюю отделку и имущество.
Минский р-н
Медработник ликвидировала пожар в поликлинике в Колодищах до приезда спасателей. Утром сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС. По предварительной информации, произошло короткое замыкание светильника, загорелась бумага на столе. Сотрудница поликлиники не растерялась и с помощью огнетушителя сбила пламя. В результате пожара пострадали 2 человека, женщины с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставлены в больницу. До приезда пожарных расчетов здание покинули порядка 100 человек.
Славгород
На помощь ребенку в Славгороде пришли спасатели. Нога малыша застряла в колесе велосипеда. Как выяснилось, отец перевозил 4-летнего сына на раме, и его нога попала в переднее колесо. Мужчина самостоятельно не смог вытащить ребенка из оков. Работники МЧС при помощи специального инструмента разжали вилку велосипеда, освободив мальчика. После оказания медицинской помощи мальчишку отпустили домой.
Дятловсккий р-н
Неосторожность при курении могла привести к пожару в Дятловском районе. Накануне вечером на горячую линию 101 поступил сигнал от местного жителя, который сообщил, на одном из подворий горит жилой дом. Строение было охвачено огнем, и от температуры лопался шифер. Уже на месте спасатели обнаружили, что рухнула крыша. Как стало известно, в доме жил пенсионер. Его тело огнеборцы найдут под обрушившимися конструкциями.
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