Медработник ликвидировала пожар в поликлинике, на пожаре спасен хозяин квартиры, нога ребенка застряла в колесе велосипеда - обзор ЧП

Работники МЧС спасли хозяина квартиры на пожаре. Инцидент в деревне Мокрое в Пружанском районе. Огнеборцам позвонили соседи. Когда спасатели приехали на место, в квартире на первом этаже двухэтажного дома стоял плотный дым. Как выяснилось, внутри мог быть человек. Мужчину, это хозяин апартаментов, нашли в одной из комнат и вынесли на свежий воздух. После его госпитализировали. Огонь уничтожил мебель, повредил внутреннюю отделку и имущество.

Минский р-н

Медработник ликвидировала пожар в поликлинике в Колодищах до приезда спасателей. Утром сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС. По предварительной информации, произошло короткое замыкание светильника, загорелась бумага на столе. Сотрудница поликлиники не растерялась и с помощью огнетушителя сбила пламя. В результате пожара пострадали 2 человека, женщины с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставлены в больницу. До приезда пожарных расчетов здание покинули порядка 100 человек.

Славгород

На помощь ребенку в Славгороде пришли спасатели. Нога малыша застряла в колесе велосипеда. Как выяснилось, отец перевозил 4-летнего сына на раме, и его нога попала в переднее колесо. Мужчина самостоятельно не смог вытащить ребенка из оков. Работники МЧС при помощи специального инструмента разжали вилку велосипеда, освободив мальчика. После оказания медицинской помощи мальчишку отпустили домой.

Дятловсккий р-н