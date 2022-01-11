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Менеджер фирмы присвоил свыше 40 тысяч рублей заказчиков

Более полугода менеджер фирмы присваивал себе деньги заказчиков. Ущерб составил свыше 40 тысяч рублей. Житель Кобрина заключал договор на поставку саженцев голубики, но вместо счета компании, где работал, 26-летний парень указывал для оплаты данные своей банковской карты.

Таким образом фигурант присваивал деньги себе. Ввиду того, что на выполнение обязательств требовалось несколько месяцев, заказчики долгое время не замечали подвоха, а менеджер положил в личный карман более 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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