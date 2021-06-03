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Менее суток потребовалось правоохранителям, чтобы раскрыть бытовое убийство в Солигорске

Там случайные гости до смерти избили собутыльника. 54-летний мужчина пригласил к себе женщину. Вскоре к застолью присоединился ее сожитель. Когда спиртное закончилось, гости настойчиво стали требовать от хозяина добавки, но, услышав отказ, в ход пошли кулаки.

Установить подозреваемых помогли камеры наблюдения. Теперь в отношении пары возбуждено уголовное дело за убийство.


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