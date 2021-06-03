3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Менее суток потребовалось правоохранителям, чтобы раскрыть бытовое убийство в Солигорске
Там случайные гости до смерти избили собутыльника. 54-летний мужчина пригласил к себе женщину. Вскоре к застолью присоединился ее сожитель. Когда спиртное закончилось, гости настойчиво стали требовать от хозяина добавки, но, услышав отказ, в ход пошли кулаки.
Установить подозреваемых помогли камеры наблюдения. Теперь в отношении пары возбуждено уголовное дело за убийство.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП