Mercedes наехал на пенсионера, Lada сбила школьника, столкнулись три авто, с трассы слетела фура

Минск

В Минске Mercedes сбил пешехода. Авария произошла накануне вечером на улице Лобанка. По информации ГАИ, водитель немецкого авто наехал на 61-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход, но от госпитализации он отказался.

Минск

Еще одно ДТП с участием пешехода в Минске - пострадал 12-летний ребенок. По предварительной информации, сегодня утром 70-летний водитель Lada при повороте направо с проспекта Независимости на Сурганова сбил школьника. Тот пересекал проезжую часть по зебре. С травмами ребенка доставили в больницу.

Гродно

Накануне вечером в Гродно на улице Тавлая две аварии объединили три автомобиля. Установлено, что водитель Daewoo выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с Audi. Практически сразу в них въехал и Citroen. Как в последующем выяснилось, виновник первой аварии - нетрезвый бесправник.

Пинск

Авария в Пинске. Там не разъехались два авто - обошлось без пострадавших. Так, накануне вечером брестчанин за рулем Mercedes не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet.

Дрогичинский р-н