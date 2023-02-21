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Mercedes наехал на пенсионера, Lada сбила школьника, столкнулись три авто, с трассы слетела фура
Минск
В Минске Mercedes сбил пешехода. Авария произошла накануне вечером на улице Лобанка. По информации ГАИ, водитель немецкого авто наехал на 61-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход, но от госпитализации он отказался.
Минск
Еще одно ДТП с участием пешехода в Минске - пострадал 12-летний ребенок. По предварительной информации, сегодня утром 70-летний водитель Lada при повороте направо с проспекта Независимости на Сурганова сбил школьника. Тот пересекал проезжую часть по зебре. С травмами ребенка доставили в больницу.
Гродно
Накануне вечером в Гродно на улице Тавлая две аварии объединили три автомобиля. Установлено, что водитель Daewoo выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с Audi. Практически сразу в них въехал и Citroen. Как в последующем выяснилось, виновник первой аварии - нетрезвый бесправник.
Пинск
Авария в Пинске. Там не разъехались два авто - обошлось без пострадавших. Так, накануне вечером брестчанин за рулем Mercedes не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet.
Дрогичинский р-н
В Дрогичинском районе с трассы слетела фура. По информации ГАИ, 33-летний житель Брестского района за рулем Scania двигался по автодороге М-10 Гомель - Кобрин. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадала лишь машина.
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