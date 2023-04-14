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В ДТП попал микроавтобус без водителя в Минске
В Минске микроавтобус без водителя попал в ДТП. Скорее всего, шофер "газели" не убедился в полной фиксации стояночного тормоза, в результате чего машина покатилась вниз, выехав на проезжую часть и врезавшись в светофор и дорожные знаки на островке безопасности. В ДТП пострадавших нет.
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