Микроавтобус влетел в грузовик, под колесами авто погиб пешеход, лось выбежал под колеса, штраф за прогулку по трамвайным путям - обзор ДТП

Барановичский р-н

Микроавтобус влетел в грузовик в Барановичском районе, один человек погиб, пятеро пострадали. Авария произошла накануне вечером на трассе М1 вблизи деревни Лесная. По предварительной информации, 59-летний водитель микроавтобуса Renault столкнулся с попутным грузовым авто MAN. Автомобиль французской марки перевернулся и в него влетел микроавтобус Volkswagen. В результате из семи человек, что были в салоне Renault, шестеро доставлены в больницу, где один из пассажиров - 81-летний россиянин - скончался.

Воложинский р-н

В Воложинском районе под колесами авто погиб пешеход. Инцидент произошел вечером 19 июня. По информации ГАИ, на автодороге М6 водитель Toyota RAV4 сбил мужчину, который оказался на проезжей части. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Отмечается, что погибший не был обозначен фликером.

Минский р-н

В Минском районе сразу 2 ДТП с участием диких животных. Накануне на 16 км автодороги М3 Минск - Витебск автолюбительница на Renault ехала в направлении столицы и въехала в лося, который выбежал на дорогу. В результате ДТП водитель автомобиля с полученными телесными повреждениями госпитализирована.

Аналогичное ДТП произошло сегодня утром. По предварительной информации, минчанин на Lada ехал в сторону Жодино, когда лось выбежал буквально под колеса авто. Люди в ДТП не пострадали, животное погибло. Во всех обстоятельствах разбирается ГАИ.

Витебск