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Милиционер спас белокрылого лебедя в Брестской крепости
Птица вмерзла в лед на слиянии рек Буг и Мухавец на расстоянии 4 метров от берега. Офицер вместе с неравнодушными очевидцами бросился на помощь лебедю. Спасательная операция длилась около 10 минут. Дробили лед вокруг, но птица была обессилена, чтобы выбраться самостоятельно. Тогда сотрудник милиции подошел ближе и сумел вытащить жертву из ледяного плена. Спустя несколько дней лебедя вернули в естественную среду обитания.
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